LSU Moves Up One Spot To No. 15 In AP Poll

BATON ROUGE – After starting the season with three consecutive games scoring over 100 points, LSU moved up one spot in Monday’s AP Poll to No. 15.

LSU is the first women’s basketball team in the past 20 years to score 343 points throughout its first three games.

The Tigers will host their annual field trip game on Wednesday at 11 a.m. CT against Houston Christian.

AP Poll – November 14, 2022

RANK TEAM TREND THIS WEEK POINTS 1 South Carolina (0-0) Southeastern Women – @ Clemson 11/17 07:00 PM ET 750 (30) 2 Stanford (0-0) Pacific 12 Women – vs Cal Poly 11/17 12:00 AM ET 710 3 Texas (0-0) Big 12 Women 3 @ UConn 11/14 07:30 PM ET 650 4 Iowa (0-0) Big Ten Women 4 @ Kansas State 11/17 10:00 PM ET 643 5 Tennessee (0-0) Southeastern Women 13 vs Indiana 11/14 07:00 PM ET 617 6 UConn (0-0) Big East Women 1 vs Texas 11/14 07:30 PM ET 596 7 Louisville (0-0) Atlantic Coast Women 3 vs Gonzaga 11/19 08:30 PM ET 556 8 Iowa State (0-0) Big 12 Women 2 @ Northern Iowa 11/16 08:00 PM ET 537 9 Notre Dame (0-0) Atlantic Coast Women 12 @ Northwestern 11/16 10:00 PM ET 513 10 North Carolina State (0-0) Atlantic Coast Women 7 vs Charlotte 11/16 08:00 PM ET 457 11 Indiana (0-0) Big Ten Women – @ Tennessee 11/14 07:00 PM ET 414 12 North Carolina (0-0) Atlantic Coast Women 5 vs South Carolina State 11/16 12:00 PM ET 401 13 Virginia Tech (0-0) Atlantic Coast Women 3 vs USC Upstate 11/14 08:00 PM ET 365 14 Ohio State (0-0) Big Ten Women – @ Ohio 11/17 08:00 PM ET 323 15 Oklahoma (0-0) Big 12 Women 7 @ BYU 11/15 06:00 PM ET 318 16 LSU (0-0) Southeastern Women 7 vs Houston Christian 11/16 01:00 PM ET 317 17 Maryland (0-0) Big Ten Women 4 vs Davidson 11/16 12:00 PM ET 296 18 Baylor (0-0) Big 12 Women 11 vs SMU 11/15 09:00 PM ET 273 19 Arizona (0-0) Pacific 12 Women – vs Loyola Marymount 11/18 09:30 PM ET 243 20 Oregon (0-0) Pacific 12 Women – @ Southern University 11/14 08:30 PM ET 206 21 Creighton (0-0) Big East Women – vs Nebraska 11/15 08:00 PM ET 114 22 Nebraska (0-0) Big Ten Women – @ Creighton 11/15 08:00 PM ET 73 23 South Dakota State (0-0) Summit League Women – vs Mississippi State 11/14 08:00 PM ET 67 24 Princeton (0-0) Ivy Women 1 @ Seton Hall 11/14 08:00 PM ET 50 25 Michigan (0-0) Big Ten Women 13 vs Western Michigan 11/16 08:00 PM ET 47

Others receiving votes:

Utah 35, UCLA 26, Kansas 25, Villanova 25, DePaul 19, Georgia 17, Belmont 14, Miami (FL) 11, South Dakota 9, Kansas State 5, Ole Miss 5, BYU 4, Florida 3, Gonzaga 3, South Florida 3, Arkansas 3, Alabama 2, Duke 2, UCF 2, Washington State 1